Писарев – о Тегеране: «Классная атмосфера, хорошее поле»

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал об обстановке в Тегеране перед товарищеским матчем с командой Ирана.

«Классная атмосфера, хорошее поле. Не боимся, что трибуны [психологически] задавят», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Игра между иранскими и российскими футболистами начнётся чуть больше, чем через 20 минут.

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Буквально через три дня после этого матча, 26 марта, российский коллектив вернётся в Санкт-Петербург, где на местном стадионе померяется силами с национальной сборной Ирака. Начало игры в 18:00.