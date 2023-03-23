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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Писарев – о Тегеране: «Классная атмосфера, хорошее поле»

23 Марта 2023 • 19:38 Комментировать
Иран
0:0
РОССИЯ
1 2.50 X 3.10 2 3.00
1-й тайм

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал об обстановке в Тегеране перед товарищеским матчем с командой Ирана.

«Классная атмосфера, хорошее поле. Не боимся, что трибуны [психологически] задавят», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Игра между иранскими и российскими футболистами начнётся чуть больше, чем через 20 минут.

За прямой трансляцией поединка вы сможете следить на нашем сайте.

Буквально через три дня после этого матча, 26 марта, российский коллектив вернётся в Санкт-Петербург, где на местном стадионе померяется силами с национальной сборной Ирака. Начало игры в 18:00.

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