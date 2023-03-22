Прудников: «Хочется, чтобы в сборной России появлялись новые имена»

Бывший нападающий казанского «Рубина» Александр Прудников высказался о приближающемся поединке национальной сборной России с командой Ирана.

Бывший спортсмен заявил, что ожидает победного результата и качественного футбола в исполнении российского коллектива, а также признался, что недостаточно хорошо изучил соперника команды, в связи с чем не может его комментировать.

«Мне просто хочется, чтобы у нас в команде появлялись новые имена, чтобы эти ребята проявляли себя на поле и развивали свой талант», - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Игра Россия – Иран состоится завтра в 20:00.