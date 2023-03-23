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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Иран - Россия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

23 Марта 2023 • 19:30 Комментировать (1)
Иран
0:1
РОССИЯ
1 2.45 X 2.95 2 3.35
1-й тайм

Сборные Ирана и России проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Иран - РОССИЯ

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Протокол игры  
Иран0:1РОССИЯ
 28'Миранчук Антон (0:1)
Бейранванд АлирезаХалилзаде ШоджаКанаани ХоссейнНурафкан ОмидРезаэян РаминShahriar MoghanlouЭззатоллахи СаидХаджсафи ЭсханТареми МехдиГолизаде АлиМохеби Мохаммад
Запасные: Mohammad KarimiХоссейни ХоссейнAref AghasiMohammad HazbaviНиазманд ПаямШекари РезаХоссеинзаде АмирхоссеинMehdi HosseiniЧешми РузбехАсади РезаНуроллахи АхмадДжаханбахш АлирезаЭслами МохаммедхоссейнАмири ВахидСарлак МиладМохаррами СадехMilad ZakipourТораби МехдиArmin Sohrabian
Сафонов МатвейХлусевич ДаниилЛитвинов РусланОсипенко МаксимКараваев ВячеславМиранчук АнтонГлебов ДанилКузяев ДалерЗиньковский АнтонЗахарян АрсенКомличенко Николай
Запасные: Пруцев ДанилСоболев Александр СергеевичСолдатенков АлександрПиняев СергейСелихов АлександрТюкавин КонстантинАхметов ИльзатСильянов АлександрОбляков ИванДенисов ДаниилФомин ДаниилПесьяков СергейБаринов ДмитрийПомазун Илья
23 марта.
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ИРАН РОССИЯ
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Марта 2023 в 20:31
ай первый пашол! А-ха-ха-ха! )))
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