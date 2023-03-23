Иран - Россия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Сборные Ирана и России проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Иран - РОССИЯ
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Протокол игры
|28'Миранчук Антон (0:1)
Бейранванд Алиреза•Халилзаде Шоджа•Канаани Хоссейн•Нурафкан Омид•Резаэян Рамин•Shahriar Moghanlou•Эззатоллахи Саид•Хаджсафи Эсхан•Тареми Мехди•Голизаде Али•Мохеби Мохаммад
Запасные: Mohammad Karimi•Хоссейни Хоссейн•Aref Aghasi•Mohammad Hazbavi•Ниазманд Паям•Шекари Реза•Хоссеинзаде Амирхоссеин•Mehdi Hosseini•Чешми Рузбех•Асади Реза•Нуроллахи Ахмад•Джаханбахш Алиреза•Эслами Мохаммедхоссейн•Амири Вахид•Сарлак Милад•Мохаррами Садех•Milad Zakipour•Тораби Мехди•Armin Sohrabian
Сафонов Матвей•Хлусевич Даниил•Литвинов Руслан•Осипенко Максим•Караваев Вячеслав•Миранчук Антон•Глебов Данил•Кузяев Далер•Зиньковский Антон•Захарян Арсен•Комличенко Николай
23 марта.
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