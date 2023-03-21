Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин считает, что в сборную России стоит приглашать и возрастных игроков

21 Марта 2023 • 19:30 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.32 X 3.30 2 3.35
23.03 20:00

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин не согласен с Валерием Карпиным. Недавно главный тренер сборной России заявил, что отказался от идеи вызова в команду возрастных игроков, которым 30 и более лет.

«Надо вызывать тех, кто сильнее на данный момент и не надо вызывать молодёжь лишь ради вызова. На возраст игроков не надо смотреть, а надо выиграть грядущие матчи, состав должен быть сильнейшим, который есть на сегодня», - цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В мартовский сбор команда России проведёт два контрольных матча против не самых слабых соперников – команд Ирана и Ирака. Матч с иранцами пройдёт в Тегеране 23 марта, а через три дня, уже в российском Санкт-Петербурге российские сборники померяются силами в спарринге с командой Ирака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
19:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «РФС важен диалог с УЕФА и ФИФА»
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что в сборную России стоит приглашать и возрастных игроков
19:24 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В «Зените» абсолютно удовлетворены игрой Кассьерры»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, кто из «Зенита» не сыграет с «Фенербахче»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Чалов - один из самых талантливых футболистов России»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Два легионера «Спартака» вызваны в сборные своих стран
18:57 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «На матчи с Ираном и Ираком задействуем Сафонова и Селихова»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Карраскаль переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: Интрига в РПЛ? Впереди ещё 10 туров
18:24 · Россия. Премьер-лига
​В «Пари НН» накажут виновных в ситуации с Михайловым
18:19 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы недобираем очки, «Крылья» должны были обыгрывать «Ахмат»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Я каждый раз готов уходить с поля без забитых мячей, если команда будет неизменно побеждать»
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Соболев высказался об игре Дзюбы в «Локомотиве»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Изидор чувствует себя лучше»
Все новости
Рекомендуем