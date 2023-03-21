Масалитин считает, что в сборную России стоит приглашать и возрастных игроков

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин не согласен с Валерием Карпиным. Недавно главный тренер сборной России заявил, что отказался от идеи вызова в команду возрастных игроков, которым 30 и более лет.

«Надо вызывать тех, кто сильнее на данный момент и не надо вызывать молодёжь лишь ради вызова. На возраст игроков не надо смотреть, а надо выиграть грядущие матчи, состав должен быть сильнейшим, который есть на сегодня», - цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В мартовский сбор команда России проведёт два контрольных матча против не самых слабых соперников – команд Ирана и Ирака. Матч с иранцами пройдёт в Тегеране 23 марта, а через три дня, уже в российском Санкт-Петербурге российские сборники померяются силами в спарринге с командой Ирака.