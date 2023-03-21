Масалитин — о сборной России: «Хочется видеть костяк команды, сможем ли мы составить конкуренцию»

Экс-игрок московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поведал о своих ожиданиях от товарищеских игр сборной России с командами Ирана и Ирака.

«Надо нашей сборной уже побеждать, надо показать хорошую игру. Уже не надо кого-то пробовать, просматривать. Хочется видеть костяк команды, сможем ли мы составить конкуренцию», — приводит речь Масалитина издание «Газета.Ру».

Ближайший поединок коллектива Валерия Карпина состоится 23 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени. Соперником российской команды станет сборная Ирана. Текстовая трансляция будет доступна на сайте LiveResult.ru.

26 марта состоится встреча с Ираком, которая пройдёт в Санкт-Петербурге.