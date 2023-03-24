Орещук: «Игра сборной вселяет оптимизм»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1), который состоялся вчера, 23 марта.

Эксперт считает, что ничейный исход в противостоянии с командой, которая принимала участие в чемпионате мира, хороший результат для нашей сборной.

«Хотелось бы большего, но лидеры сборной России не приехали. Играли вторым номером, у Ирана было больше моментов. Игра сборной вселяет оптимизм. Могли сыграть лучше, особенно впереди», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Орещук заявил, что не стал бы критиковать главного тренера Валерия Карпина за работу, поскольку на товарищеские встречи футболистам настраиваться непросто. Кроме того, состав национальной команды постоянно меняется.

Свой следующий матч сборная России проведёт 26 марта против Ирака в Санкт-Петербурге.