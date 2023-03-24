Хлусевич — о матче с Ираном: «После гола мы немножко подсели»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о товарищеском матче национальной команды с Ираном, который завершился вничью (1:1).

Футболист считает, что после забитого гола россияне немного подсели в психологическом плане. Напомним, российская сборная открыла счёт на 28-й минуте усилиями Антона Миранчука. Однако в начале второго тайма гол Мехди Тареми позволил хозяевам отыграться.

«Мы ещё обсудим этот матч, тренер скажет, что не понравилось. Возможно, я согласен с Валерием Георгиевичем, потому что после гола немножко подсели. Наверное, есть определённые психологические моменты», — цитирует Хлусевича Sport24.

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против команды Ирака.