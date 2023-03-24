Габулов: «Ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались»

Бывший вратарь российской национальной команды Владимир Габулов высказался о недавней встрече против сборной Ирана.

«Ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались: футбол получился унылым. И я говорю не про результат. У футболистов не было той страсти, которая должна присутствовать в матчах за национальную команду», – заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью «Чемпионату». Габулов рассказал, что сильно ждал встречи против сборной Ирана, однако был разочарован самоотдачей футболистов, которые играли лишь для самих себя.

Напомним, что первая встреча российской национальной команды в 2023 году в Тегеране завершилась с ничейным счётом 1:1.