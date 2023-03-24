Салихова: «Для меня Соболев — номер один»

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о выборе нападающего сборной России в матче с Ираном. Товарищеская встреча завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

В матче с Ираном основным нападающим был Николай Комличенко, во втором тайме его заменил Константин Тюкавин. Александр Соболев на поле не появился.

26 марта сборная России проведет еще одну контрольную встречу, на этот раз соперником будет Ирак. Начало игры запланировано на 18:00 по мск.