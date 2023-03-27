Слуцкий: «Тренерскому штабу сборной России предстоит решить огромное количество задач»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о трудностях, с которыми в сегодняшней ситуации приходится сталкиваться наставнику российской национальной команды Валерию Карпину.

«Тренерскому штабу предстоит решить огромное количество задач. Нужно и определить людей, и распределить игровое время, и поставить игровой рисунок, продумать замены, сохранить стиль, сделать так, чтобы все наслаждались игрой в сборной. Карпин считает, что это время для определённых экспериментов творческого характера, а мы сегодня не настолько сильны, чтобы переигрывать соперника на классе», - сказал специалист в эфире Первого канала.

Национальная сборная России вчера, 26 марта, на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге сумела обыграть соперников из национальной сборной Ирака. Матч завершился со счётом 2:0, оба гола были забиты во втором тайме, их авторами стали футболисты столичного «Локомотива» Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

За три дня до этого, 23 марта, российские спортсмены на стадионе в Тегеране сумели сыграть вничью с командой-участницей ЧМ-2022 в Катаре, сборной Ирана, со счётом 1:1. Автором гола в составе российской команды стал тот же Антон Миранчук, в составе иранской – Мехди Тареми. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки.