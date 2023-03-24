«Сборная России провела унылый матч с Ираном» — Кавазашвили

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру сборной России в товарищеском поединке с Ираном (1:1).

«Как можно охарактеризовать вчерашнюю игру? Игра была равна, играли два… Сборная России провела унылый матч», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что команда его разочаровала, болельщики ждут матчей, а результата нет. У нас нет других игр, кроме товарищеских, поэтому футболисты должны выходить и разрывать соперников, добавил Кавазашвили.

26 марта в Санкт-Петербурге пройдет контрольная встреча сборной России против Ирака. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.