Рапопорт: «В матче с Ираном сборная России выглядела очень плохо»

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1).

Специалист раскритиковал выступление национальной команды в прошедшей встрече, однако отметил, что в её составе сейчас много футболистов, которые прежде друг с другом никогда на играли.

«Сборная в матче с Ираном выглядела очень плохо. Нет ни игры, ничего. Иран гонял нас два тайма, нанёс около 20 ударов по воротам, и чудо, что они не забили свои моменты», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт 26 марта против Ирака. Эта встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.