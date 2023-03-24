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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Генеральный секретарь РФС: «УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации за то, чтобы Россия играла в футбол»

24 Марта 2023 • 17:20 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

«УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации — футбольная семья — все за то, чтобы Россия играла в футбол. Среди многих национальных ассоциаций Азии, с которыми мы встречались на разных площадках очень позитивное отношение к нам», — заявил Митрофанов в интервью изданию «РБ Спорт». Чиновник рассказал, что даже в Южной Корее выступают за присоединение России к АФК, поскольку с ней азиатская конфедерация станет сильнее.

Напомним, что с февраля прошлого года весь отечественный футбол находится под запретом на участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
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