Генеральный секретарь РФС: «УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации за то, чтобы Россия играла в футбол»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

«УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации — футбольная семья — все за то, чтобы Россия играла в футбол. Среди многих национальных ассоциаций Азии, с которыми мы встречались на разных площадках очень позитивное отношение к нам», — заявил Митрофанов в интервью изданию «РБ Спорт». Чиновник рассказал, что даже в Южной Корее выступают за присоединение России к АФК, поскольку с ней азиатская конфедерация станет сильнее.

Напомним, что с февраля прошлого года весь отечественный футбол находится под запретом на участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.