Гладилин: «Хотел бы похвалить сборную Ирана»

Бывший наставник петербургского «Динамо» Валерий Гладилин поделился своими впечатлениями от игры национальных сборных Ирана и России (1:1).

«Прежде всего, я хотел бы похвалить сборную Ирана: очень хорошо подготовленная, организованная команда, с хорошими исполнителями», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Сборную России же специалист раскритиковал, заявив о далеко не самом лучшем качестве продемонстрированного футбола, приведшем в итоге к ничейному результату.

По словам эксперта, первый тайм россияне провели гораздо лучше, чем второй, по итогам которого гости могли и вовсе проиграть весь матч.