Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеском матче с Ираном.

- Ожидали такого доминирования сборной Ирана?

- Ничего неожиданного в этом не было. Я предполагал такое. А почему мы должны были играть лучше Ирана? Если только из-за какой-то шумихи вокруг этого матча. А так нет.

- Игра нашей сборной не понравилась?

- Она получилась ниже среднего. Второй тайм вообще был плохой. Если в первом была еще более-менее равная игра с обоюдными моментами, с пенальти, то после перерыва футбол от нашей команды мы увидели невзрачный. В целом я прогнозировал счет 1:1.

- Но наверняка ожидали не такой скучной игры от нашей сборной?

- Я и думал, что будет неинтересная тягомотина. Как будто нас вернули в девяностые годы. А во втором тайме было большое преимущество Ирана. Смотрю сейчас повтор момента, когда человек с десяти метров не попал по нашим воротам. Один Сафонов стоял, бей в любой угол, только не мимо ворот, и будет гол. Поэтому Иран заслужил победу. А так ну сыграли и сыграли. Через день все забудут этот матч. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо.

- Почему наша игра получилась такая невнятная? Вроде бы и соперник сильный, и давно не играли, то есть настрой должен быть хороший у ребят.

- Это вопрос к тренерскому штабу. Пусть они отвечают. Они же приглашали этих ребят, тренируют их, каждый день ездят на игры.

- Карпин поставил клубные сочетания: Глебов – Осипенко - Комличенко, Хлусевич – Зиньковский, Кузяев – Караваев. Что об этом думаете?

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- Да какие сочетания? Сейчас можно было играть в удовольствие. Ничего не давит, ничего не надо. Мы же видим по тренерскому штабу, что они вообще отдыхают. Выходи и получай удовольствие от матча, выигрывай. Но, видимо, такой наш уровень.

- Кто-то из наших игроков понравился по этой игре?

- Поначалу было видно, что Зиньковский вышел мотивированный. Он и пенальти заработал. Он, правда, мяч уже потерял, прокинул его вперед, но соперник поставил ногу, и Антон на нее упал. Такой пенальти могли и не дать. Хотя нам тоже назначили странный одиннадцатиметровый на Литвинове. Больше не был пенальти, чем был.

- Раз уж вы выделили Зиньковского, как вам его взаимодействие с еще одним спартаковцем – Хлусевичем?

- Нормально ребята сыграли первые 25 минут. Двигались. Потом Иран стал создавать моменты, и началась тягомотина. А во втором тайме вообще было пару подходов. Через три дня матч с Ираком. Народ соберут в Питере и будут кричать, что все здорово.

- Атмосфера на стадионе была непривычная, с вувузелами. Как вам такой антураж?

- Я как будто смотрел футбол девяностых. Трибуны, где-то болельщики сидят, где-то далеко.

- На матч с Ираком у вас более оптимистичный прогноз?

- Конечно. Где футбол и где Ирак? Такого соперника можно сейчас обыграть любой командой.

Елена Григорьевская