Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Александр Мостовой: «Игра сборной России с Ираном была ниже среднего» эксклюзив

23 Марта 2023 • 22:36 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеском матче с Ираном.

- Ожидали такого доминирования сборной Ирана?

- Ничего неожиданного в этом не было. Я предполагал такое. А почему мы должны были играть лучше Ирана? Если только из-за какой-то шумихи вокруг этого матча. А так нет.

- Игра нашей сборной не понравилась?

- Она получилась ниже среднего. Второй тайм вообще был плохой. Если в первом была еще более-менее равная игра с обоюдными моментами, с пенальти, то после перерыва футбол от нашей команды мы увидели невзрачный. В целом я прогнозировал счет 1:1.

- Но наверняка ожидали не такой скучной игры от нашей сборной?

- Я и думал, что будет неинтересная тягомотина. Как будто нас вернули в девяностые годы. А во втором тайме было большое преимущество Ирана. Смотрю сейчас повтор момента, когда человек с десяти метров не попал по нашим воротам. Один Сафонов стоял, бей в любой угол, только не мимо ворот, и будет гол. Поэтому Иран заслужил победу. А так ну сыграли и сыграли. Через день все забудут этот матч. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо.

- Почему наша игра получилась такая невнятная? Вроде бы и соперник сильный, и давно не играли, то есть настрой должен быть хороший у ребят.

- Это вопрос к тренерскому штабу. Пусть они отвечают. Они же приглашали этих ребят, тренируют их, каждый день ездят на игры.

- Карпин поставил клубные сочетания: Глебов – Осипенко - Комличенко, Хлусевич – Зиньковский, Кузяев – Караваев. Что об этом думаете?

Реклама


- Да какие сочетания? Сейчас можно было играть в удовольствие. Ничего не давит, ничего не надо. Мы же видим по тренерскому штабу, что они вообще отдыхают. Выходи и получай удовольствие от матча, выигрывай. Но, видимо, такой наш уровень.

- Кто-то из наших игроков понравился по этой игре?

- Поначалу было видно, что Зиньковский вышел мотивированный. Он и пенальти заработал. Он, правда, мяч уже потерял, прокинул его вперед, но соперник поставил ногу, и Антон на нее упал. Такой пенальти могли и не дать. Хотя нам тоже назначили странный одиннадцатиметровый на Литвинове. Больше не был пенальти, чем был.

- Раз уж вы выделили Зиньковского, как вам его взаимодействие с еще одним спартаковцем – Хлусевичем?

- Нормально ребята сыграли первые 25 минут. Двигались. Потом Иран стал создавать моменты, и началась тягомотина. А во втором тайме вообще было пару подходов. Через три дня матч с Ираком. Народ соберут в Питере и будут кричать, что все здорово.

- Атмосфера на стадионе была непривычная, с вувузелами. Как вам такой антураж?

- Я как будто смотрел футбол девяностых. Трибуны, где-то болельщики сидят, где-то далеко.

- На матч с Ираком у вас более оптимистичный прогноз?

- Конечно. Где футбол и где Ирак? Такого соперника можно сейчас обыграть любой командой.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
13
0
Видео
Окончен
Словения (до 17 лет) (жен) Словения (до 17 лет) (жен)
Швейцария (до 17 лет) (жен) Швейцария (до 17 лет) (жен)
1
3
Видео
Окончен
Словакия (до 17 лет) (жен) Словакия (до 17 лет) (жен)
Австрия (до 17 лет) (жен) Австрия (до 17 лет) (жен)
0
4
Видео
Окончен
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
1
3
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Зенит Зенит
2
2
2.36 3.35 2.95
Видео
Окончен
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
0
4
Видео
23.03.23 в 20:00
Мадла
Forus/Gausel
Видео
23.03.23 в 22:00
Томрефьорд
Midsund
Видео
24.03.23 в 12:00
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 13:00
Турция (до 17 лет) (жен) Турция (до 17 лет) (жен)
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 17:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 17:30
Цибалья Цибалья
Кроация Змиявци Кроация Змиявци
Видео
24.03.23 в 20:15
Херд
Hovdebygda
Видео
24.03.23 в 20:30
Оппсал
Хеминг
Видео
24.03.23 в 21:00
Hana1
Rosseland
Видео
24.03.23 в 22:00
Морлаутерн
СГ Мюльхайм-Керлих СГ Мюльхайм-Керлих
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Марта
23:25 · Чемпионат ЦАФА
Салихова оценила игру сборной России в матче с Ираном
23:23 · Чемпионат ЦАФА
Сафонов – о матче со сборной Ирана: «Понравился соперник»
23:15 · Чемпионат ЦАФА
Игнатьев – об игре с командой Ирана: «Матч не выглядел выразительным со стороны нашей сборной»
23:08 · Чемпионат ЦАФА
Зиньковский — о ничьей с Ираном: «Думаю, положительный результат»
23:04 · Чемпионат ЦАФА
Аршавин – о составе сборной России: «Я бы это назвал салатом оливье»
23:01 · Чемпионат ЦАФА
Соболев: «Могли рассчитывать на победу в матче с Ираном»
22:51 · Чемпионат ЦАФА
Тарханов – об игре Иран - Россия: «Матч был вполне интересный, живой»
22:47 · Чемпионат ЦАФА
Канчельскис: Пусть Карпин дальше работает в сборной, лучше у нас нет кандидатур
22:41 · Чемпионат ЦАФА
Карпин: «С Ираком на 90% будет другой состав»
22:33 · Чемпионат ЦАФА
Булыкин — о матче Иран – Россия: «Сегодня было всё очень грустно»
22:32 · Чемпионат Европы 2024
Александр Мостовой – об игре Иран - Россия: «Через час посмотрим нормальный футбол: Италия - Англия»
22:24 · Чемпионат ЦАФА
Глебов: Забили гол Ирану и начали думать о результате
22:05 · Чемпионат ЦАФА
Семак: «За матчем сборной не следил»
21:19 · Чемпионат ЦАФА
Сборная России могла сыграть со сборной Китая
21:13 · Чемпионат ЦАФА
Сборная Ирана отыгралась на старте второго тайма, и также с пенальти
Все новости