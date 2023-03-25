Иранский агент Резза Муххамади в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Ирана, который завершился вничью (1:1).

- Я думаю, что эта игра была хорошей для обеих команд. Команды давно не играли, сборная Ирана проводила первую игру после чемпионата мира. У команды сменился главный тренер, сборная страны хотела получить опыт с новым главным тренером, и я думаю, было беспроигрышным вариантом сыграть со сборной России. Амир Галеони достаточно консервативный тренер, нужно посмотреть было, как он будет действовать в сборной.

- Кого бы вы могли выделить в стане сборной России?

Прежде всего, хочу сказать, что качество игры сборной России сильно ухудшилось по сравнению с той сборной, которую я помню на чемпионате мира 2018 года. Тогда уровень игроков был сильнее. Всё дело в том, что все они играют в чемпионате России. Ваших игроков нужно отправлять в другие чемпионаты, тогда они будут расти. Касаемо персоналий, вратарь мне понравился, он может прогрессировать. Центральные защитники сыграли слабо, крайние защитники тоже. Игроки в атаке мне тоже не понравились. Повторюсь, уровень сильно снизился.

- Стоит ли ждать игроков из Ирана в чемпионате России?

- Думаю, что игроки, которые играют за пределами Ирана не захотят ехать в Россию, а вот футболисты из чемпионата Ирана могут захотеть переехать в Россию. Расскажу историю. Когда Сердар Азмун уезжал из России, было недопонимание между ним и клубом. Как я понял, там были какие-то проблемы. Эти разговоры переходили из уст в уста и сложили мнение о чемпионате. Чемпионату России нужно поработать над своим имиджем, чтобы привлекать лучших игроков. Нужно больше платить большим футболистам, привлекать звёзд со всего мира. А они уже сделают имидж стране и покажут, что Россия хорошая страна, которая может развиваться. Очень правильно, что сборная России играет товарищеские матчи за пределами страны, это важно, чтобы показать открытость и вовлечённость в мировой футбол. России стоит проводить больше товарищеских матчей и привлекать больших игроков, это моё мнение, как агента и специалиста.

Свой следующий матч сборная России проведёт завтра, 26 марта, против Ирака. Начало — в 18:00 по московскому времени.