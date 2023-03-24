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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Нельзя тренеру национальной сборной совмещать работу с клубом»

24 Марта 2023 • 15:50 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший президент футбольного клуба Москва Юрий Белоус выразил мнение, что главный тренер сборной России не должен совмещать работу в национальной команде и в клубе. Напомним, что нынешний наставник сборной Валерий Карпин параллельно возглавляет «Ростов».

«Нельзя тренеру национальной сборной совмещать работу с клубом. РФС нужно как-то решить эту проблему. Отношусь к Карпину с большой симпатией, но совмещение никому не идёт на пользу», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Вчера, 23 марта, сборная России не смогла обыграть в товарищеской встрече Иран (1:1). Свой следующий матч команда Карпина проведёт 26 марта против Ирака. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Юрий Белоус
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