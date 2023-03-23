Канчельскис: Пусть Карпин дальше работает в сборной, лучше у нас нет кандидатур

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьи с Ираном? Это бред», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что этот матч ни на что не влияет, поэтому нельзя оценивать сейчас работу Карпина, пусть тренер работает, на данный момент лучше него кандидатур нет.

Следующая товарищеская игра сборной России пройдет в воскресенье, 26 марта. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.