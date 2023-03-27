Карпин — об играх сборной России: «У меня нет ни одной претензии с точки зрения мотивации»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него нет претензий к мотивации своих подопечных в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.

«Я говорил о требованиях в сборной, что нужно возвращаться назад, нужно бежать на полной скорости при потере мяча. От этих требований никуда не уйти. Могу сказать, что с точки зрения этих требований в этих двух матчах не было никаких проблем», — сказал Карпин в эфире на Первом канале.

При этом специалист отметил, что игрокам сборной России необходимо лучше обороняться и всеми силами оберегать положительный результат. Напомним, что по ходу матча с Ираном (1:1) российская команда вела в счёте после первого тайма, однако пропустила ответный гол в начале второй 45-минутки.