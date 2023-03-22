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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Гранат: «Дивеев, Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для России перед матчами с Ираном и Ираком»

22 Марта 2023 • 14:14 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
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23.03 20:00

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о потерях национальной команды в преддверии товарищеских матчей против Ирана и Ирака.

Напомним, что в этих встречах сборной не смогут помочь защитники Георгий Джикия и Игорь Дивеев, а также полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук.

«Дивеев, Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для России перед матчами с Ираном и Ираком. Сборную ждёт самый серьёзный соперник за последнее время. Хотелось бы увидеть команду в оптимальном составе», — цитирует Граната «Чемпионат».

Гранат выразил надежду на то, что в предстоящих матчах россияне смогут показать интересный футбол и добиться положительного результата.   

Матч Иран — Россия состоится завтра, 23 марта, в Тегеране. С Ираком команда Валерия Карпина встретится 26 марта в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Гранат Алексей Миранчук Александр Головин Георгий Джикия Игорь Дивеев
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