​Назначен судья на матч Иран – Россия

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана. Стартовый свисток в Тегеране прозвучит 23 марта в 20:00 по московскому времени.

На игре Иран – Россия будет работать бригада арбитров из Узбекистана, которую возглавит Ильгиз Танташев. На бровках свои функции будут выполнять Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин. Четвёртым арбитром будет Араб Амир.

Ранее стало известно, что транслировать матч между сборными Ирана и России будет «Матч ТВ». Также советуем вам не пропустить подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что 26 марта сборная России проведёт домашний матч против Ирака.