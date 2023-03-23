Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на товарищеский матч с Ираном.

- В матче с Ираном ждете только победы?

- Мы всегда ждем хорошего результата, но не всегда это получается. Но сейчас наши футболисты потихоньку набирают форму, потому что прошло уже достаточно времени с рестарта сезона. Поэтому считаю наши шансы на победу неплохими. Надеюсь, что сборная России покажет содержательную и красивую игру. Мне интересно будет посмотреть, какой состав выберет Карпин.

- Иран - самый сильный соперник сборной России после отстранения от международных соревнований. Насколько важна победа над такой сборной?

- Это неофициальный матч, но, конечно, ребята захотят показать хорошую игру и результат после неубедительных предыдущих матчей с Таджикистаном и другими соперниками. Каждый из футболистов хочет доказать главному тренеру, что он достоин попадания в состав сборной. А здоровая конкуренция всегда на пользу. Жду, что вышедшие ребята покажут все свои лучшие качества.

- Есть мнение, что в предстоящих матчах нужно реабилитироваться за последние неудачи. Тоже так считаете?

- Нам просто нужна победа, без всяких реабилитаций. Хотя мы всегда ждем от нашей сборной побед. Это не так просто, потому что команда не часто собирается, плюс состав варьируется, появляются новые футболисты.

- Если снова не получится добиться победы, как вы это расцените?

- Давайте посмотрим, как сыграют. Может, будет хороший матч. Хочется посмотреть, с каким желанием ребята выйдут на поле. Мне кажется, голы у нашей сборной будут.

- Отсутствие Головина, Миранчука и Джикии – это существенные потери для нашей команды?

Реклама

- Это одни из основных наших игроков. Джикия тоже очень важен для сборной, поэтому потери значимые. Посмотрим на другие связки, которые выставит Карпин.

- «Спартак» становится базовым клубом сборной. Это надолго?

- За исключением последнего матча с «Оренбургом», «Спартак» играл неплохо. В составе много молодых футболистов, поэтому и в сборную пригласили так много ребят из этой команды. Карпин хочет посмотреть на них. Не знаю, надолго ли это будет или нет, но пока есть возможность вызвать их в сборную, ее надо использовать.

- Валерий Карпин заявил, что не будет вызывать в сборную игроков старше тридцати лет, пока нет официальных матчей. Как к этому относитесь?

- Не первый раз он такое говорил. Видимо, хочет посмотреть на молодежь. Неизвестно, когда нас вернут в официальные игры. Считаю, что он поступает правильно. В любом случае это его решение.

- Но есть мнение, что вызываться в сборную должны игроки, которые сильнее на данный момент, независимо от возраста. Получается, у Карпина другая философия.

- Все понимают, почему. На официальные матчи он вызвал бы тех, кто лучше. А сейчас нам еще непонятно, через год нас вернут, а может через три года. Вызывать футболистов старше тридцати лет не имеет смысла, потому что потом состав может быть уже другой.

- Летом сборной России предстоит сыграть на азиатском турнире. Может, стоило посмотреть на костяк?

- Время-то есть. Еще три месяца. После окончания сезона тренерский штаб сделает определенные выводы. Кто будет лучше готов физически, тех и вызовут на этот турнир.

Елена Григорьевская