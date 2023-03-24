Кузнецов прокомментировал ничью сборных России и Ирана

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о результате товарищеского матча сборных России и Ирана.

«Иран – участник последнего чемпионата мира, поэтому соперник подобран правильно. Также за время отстранения очень важно проверить как можно больше футболистов, которые будут играть в сборной в будущем», – заявил эксперт в интервью«Чемпионату».

Также экс-игрок «армейцев» отметил, что не понимает, почему наставник сборной Валерий Карпин сказал о неважности результата, поскольку, по мнению Кузнецова, нет игроков, которые не хотели бы выигрывать в каждой встрече.

Напомним, что сборные России и Ирана сыграли вничью со счётом 1:1 в Тегеране, что стало первым матчем подопечных Валерия Карпина в 2023 году.