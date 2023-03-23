Стала известна причина, по которой Азмун не приехал в сборную Ирана

Стала известна причина, по которой нападающий «Байера» Сердар Азмун не приехал в расположение сборной Ирана на товарищескую игру с Россией.

«К Азмуну из Ирана в Германию прилетели отец и сестра. Именно семья стала причиной, по которой Сердар не сможет сыграть со сборной России», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

Напомним, с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Ростова» и «Зенита». В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги за леверкузенский «Байер» форвард провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало — в 20:00 по московскому времени.