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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стала известна причина, по которой Азмун не приехал в сборную Ирана

23 Марта 2023 • 10:09 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
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Через 8 ч. 49 мин.

Стала известна причина, по которой нападающий «Байера» Сердар Азмун не приехал в расположение сборной Ирана на товарищескую игру с Россией.

«К Азмуну из Ирана в Германию прилетели отец и сестра. Именно семья стала причиной, по которой Сердар не сможет сыграть со сборной России», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

Напомним, с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Ростова» и «Зенита». В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги за леверкузенский «Байер» форвард провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сердар Азмун Байер
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ИРАН РОССИЯ
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