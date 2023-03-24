Рахимов: «Иран показал, что мы сделали шаг назад»

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с иранской командой, игра закончилась вничью со счетом 1:1, хотя общее впечатление таково, что иранцы выглядели лучше российской сборной. Известный российский специалист Рашид Рахимов считает, что российская команда деградировала.

- Сегодняшний матч по интенсивности был неплохим, если сравнивать с другими. Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Пока мы выглядим не очень хорошо, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем своем товарищеском матче российская сборная сыграет с командой из Ирака.