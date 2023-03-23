Павлюченко: «Дзюба был бы помощником сборной»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился своим мнением о роли московского футболиста Артёма Дзюбы для национальной сборной России.

«По тому, что он сейчас демонстрирует, конечно, он был бы помощником сборной. Другой вопрос, нужен ли главному тренеру, у которого своё видение на сборную, на игроков, у него своя тактика», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

34-летний спортсмен с нынешнего года выступает за московский «Локомотив». С первых же матчей национального чемпионата он стал демонстрировать высокий уровень спортивной формы. Игрок оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1) и забил победный гол в игре с «Краснодаром» (3:2).