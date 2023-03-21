Тарханов: «Если Чалов продолжить забивать, наверное, его пригласят на следующий сбор»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов высказался о московском спортсмене Фёдоре Чалове.

Специалист не может утверждать спортивное превосходство футболиста «Динамо» Константина Тюкавина, игрока «Ростова» Николая Комличенко и форварда «Спартака» Александра Соболева над нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

«Они все примерно на одном уровне. Если Чалов продолжить забивать, наверное, его пригласят на следующий сбор», - приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Сборная России на текущей неделе сыграет с командами Ирана (23 марта, Тегеран) и Ирака (26 марта, Санкт-Петербург).