Гаджиев: «Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы 18-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева закрепиться в основном составе сборной России.

Специалист отметил прогресс молодого игрока и заявил, что ему по силам закрепиться в национальной команде.

«В этом сезоне он окреп и превратился в ведущего игрока своих команд. Сначала в «Крыльях Советов», потом в «Локомотиве». Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной. Пусть не сбавляет требования к себе и всё у него получится», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ Пиняев провёл за «Крылья Советов» и «Локомотив» в общей сложности 14 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт сегодня, 23 марта, против Ирана. Начало — в 20:00 по московскому времени. В воскресенье, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в Санкт-Петербурге.