Тарханов – об игре Иран - Россия: «Матч был вполне интересный, живой»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов прокомментировал результат матча сборных Ирана и России (1:1).

«Матч был вполне интересный, живой. Сборная Ирана посильнее всех тех азиатских соперников, с которыми мы играли прежде», - приводит слова Тарханова Бобсоккер.ру.

Специалист назвал игру иранских футболистов «грамотной», однако отметил, что им не хватало мастерства в завершающей стадии.

«Мы вполне неплохо выглядели где-то до забитого с пенальти гола», - добавил эксперт.

Именно с этого момента команда Ирана организовала давление на ворота россиян, заключил бывший спортсмен.