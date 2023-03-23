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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Тарханов – об игре Иран - Россия: «Матч был вполне интересный, живой»

23 Марта 2023 • 22:51 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов прокомментировал результат матча сборных Ирана и России (1:1).

«Матч был вполне интересный, живой. Сборная Ирана посильнее всех тех азиатских соперников, с которыми мы играли прежде», - приводит слова Тарханова Бобсоккер.ру.

Специалист назвал игру иранских футболистов «грамотной», однако отметил, что им не хватало мастерства в завершающей стадии.

«Мы вполне неплохо выглядели где-то до забитого с пенальти гола», - добавил эксперт.

Именно с этого момента команда Ирана организовала давление на ворота россиян, заключил бывший спортсмен.

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Сборная России Александр Тарханов Товарищеский Матч Сборная Ирана
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