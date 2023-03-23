Булыкин — о матче Иран – Россия: «Сегодня было всё очень грустно»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Хорошо, что 1:1 вообще сыграли, Иран мог и выиграть этот матч. Очень много сборная России допускала ошибок у своих ворот, в защите были проблемы. Иран многое позволял себе в атаке. Сегодня было все очень грустно», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что игра была товарищеская, но все равно хотелось увидеть победу, теперь надеемся на положительный результат в матче с Ираком.

Контрольная игра сборной России против сборной Ирака пройдет 26 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.