Тарханов: «Игры сборной России нужны, команду необходимо держать в тонусе»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о важности товарищеских матчей для российской сборной.

«Игры сборной России нужны: команду необходимо держать в тонусе, иначе мы вообще упадём. А по поводу мотивации могу сказать следующее: это сборная России – если тебя вызвали, будь готов выйти на поле и отдать всего себя», – заявил специалист в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, при отсутствии международных турниров необходимо смотреть новых игроков, поэтому результат в таких встречах неважен.

Напомним, что после отстранения российского футбола в феврале прошлого года национальная команда провела четыре встречи, выиграв в одной из них и трижды сыграв вничью.