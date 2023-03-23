Агент Барбоза: «Индивидуально Иран сильнее, там играют футболисты европейского уровня»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своими ожиданиями от товарищеской игры сборной России против Ирана.

«Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России. За последнее время сборная России не играла с такими командами. У Ирана крепкая сборная, там играют футболисты европейского уровня. Думаю, шансы 50 на 50. Фаворита в этой игре нет. Индивидуально Иран сильнее», — считает Барбоза, речь которого приводит «РБ Спорт».

Поединок состоится 23 марта в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи доступна на сайте LiveResult.ru.

Также напомним, что уже 26 марта коллектив Валерия Карпина сыграет ещё один товарищеский матч, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Соперником российской команды станет национальная сборная Ирака.