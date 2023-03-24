Гладилин - о сборной России: «Головин, Миранчук, Джикия на сто процентов игроки основного состава»

Бывший наставник петербургского «Динамо» Валерий Гладилин высказался об отсутствующих в национальной сборной России футболистах.

«Отсутствуют трое, допустим, - Головин, Миранчук, Джикия. Эти игроки на сто процентов — игроки основного состава. Если бы они были на поле, уже бы какой-то костяк был. А так, в принципе, футболисты просматриваются», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Специалист заявил, что оборонительная линия национальной сборной России была бы намного сильнее, если бы в её рядах присутствовали спартаковец Георгий Джикия и «армеец» Игорь Дивеев.

23 марта в Тегеране состоялся матч между национальными командами России и Ирана. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.