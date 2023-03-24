Известный агент из Ирана Мортеза Телегани в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о значении матча между сборными Ирана и России (1:1).

- Если честно, я не видел матча. Был очень занят по своим делам. Но для Ирана это очень важный матч. Большая честь сыграть со сборной России. Мы очень уважаем Россию и её футболистов. Хорошо, что на матче были и болельщики из России.

- Есть ли вероятность, что кто-то из игроков сборной Ирана может переехать в Россию?

- Каждое лето мы слышим об интересе со стороны российских клубов к иранским игрокам, но пока, после ухода Сердара [Азмуна], у нас не было ни одного трансфера туда. Однако иранские игроки заинтересованы в том, чтобы рассматривать российские клубы, как дверь в европейский футбол. Думаю, что в сложившихся обстоятельствах для всех это хорошее решение. Вы видели на что способны футболисты из Ирана. Верю, что следующим летом у нас может быть как минимум один трансфер в Россию. Мы должны подождать и посмотреть.

Сергей Румянцев