Семак: «За матчем сборной не следил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч национальной сборной России с командой Ирана (1:1).

«За матчем сборной не следил. Игру посмотрим, Далер [Кузяев] вышел с капитанской повязкой», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Игра в Тегеране завершилась результативной ничьей благодаря голам, забитым с пенальти.

Команда Сергея Семака в то же время играла с турецким «Фенербахче», где также добилась ничейного исхода, но с другим счётом – 2:2.

Следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, с командой Ирака, а «Зенит» - в субботу, первого апреля, с «Уралом».