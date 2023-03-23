Аршавин – о составе сборной России: «Я бы это назвал салатом оливье»

Бывший игрок национальной российской сборной Андрей Аршавин поделился своим мнением о недавно завершившемся матче с командой Ирана (1:1).

«Я бы это назвал салатом оливье. Из каждой команды по 2–3 ингредиента, но неплохой состав и по игре. Это игроки, которые проявляют себя в своих клубах», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что, хоть матч это товарищеский и ни на что не влияющий, защитнику в эпизоде с фолом в штрафной, приведшим к назначению одиннадцатиметрового удара в ворота россиян, не стоило входить в контакт с игроком команды соперника.

Следующий матч сборная России проведёт со сборной Ирака 26 марта.