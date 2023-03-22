​Стало известно, какой канал покажет матч Иран – Россия

В четверг, 23 марта, сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Ирана. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени. Трансляция же начнётся на 10 минут раньше.

Если у кого-то из любителей футбола не будет возможности посмотреть матч, то на помощь придёт подробная текстовая трансляция на портале LiveResult.

Добавим, что второй весенний товарищеский матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта. Команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге будет принимать сборную Ирака.