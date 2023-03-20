Сборная России отправится в Тегеран во вторник

Пресс-служба сборной России назвала дату, когда состав и тренерский штаб команды полетят в столицу Ирана Тегеран на контрольный матч против национальной команды Ирана. Это вторник, 21 марта.

Напомним, что готовятся к матчу подопечные Валерия Карпина с 19 марта в Новогорске. Во вторник перед вылетом команда снова проведёт в полном составе тренировку на базе «Динамо», а после ближе к вечеру отправится в Тегеран.

Отмечается, что 20 марта все футболисты, тренеры и персонал сдали ПЦР-тесты, необходимые для въезда в эту ближневосточную страну.

Матч сборных Ирана и России состоится 23 марта, это четверг.