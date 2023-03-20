Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Сборная России отправится в Тегеран во вторник

20 Марта 2023 • 21:41 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.30 X 3.35 2 3.40
23.03 20:00

Пресс-служба сборной России назвала дату, когда состав и тренерский штаб команды полетят в столицу Ирана Тегеран на контрольный матч против национальной команды Ирана. Это вторник, 21 марта.

Напомним, что готовятся к матчу подопечные Валерия Карпина с 19 марта в Новогорске. Во вторник перед вылетом команда снова проведёт в полном составе тренировку на базе «Динамо», а после ближе к вечеру отправится в Тегеран.

Отмечается, что 20 марта все футболисты, тренеры и персонал сдали ПЦР-тесты, необходимые для въезда в эту ближневосточную страну.

Матч сборных Ирана и России состоится 23 марта, это четверг.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
21:41 · Товарищеские матчи
Сборная России отправится в Тегеран во вторник
19:57 · Россия. Премьер-лига
Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус
19 Марта
23:57 · Товарищеские матчи
Дивеев высказался о том, что Чалов не был вызван на мартовский сбор национальной команды
23:22 · Товарищеские матчи
Кузяев высказался о том, что Азмун не сыграет против сборной России
17:51 · Товарищеские матчи
Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Ирана
14:12 · Товарищеские матчи
Кавазашвили назвал «ошибкой» Карпина вызов в сборную Миранчука и Головина
11:07 · Товарищеские матчи
Писарев: «Матч со сборной Ирана – лакмусовая бумажка для команды России»
08:15 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Впервые слышу, что у Сафонова коронавирус»
01:32 · Франция. Лига 1
Маркиньос пропустит ближайший матч сборной Бразилии
17 Марта
12:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если у тебя вся команда – легионеры, российские игроки, понятное дело, в сборную не пробьются» 1
12:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о ближайших матчах сборной России: «Сейчас самое время проводить эксперименты»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о вызове в сборную России восьми игроков «Спартака»: «Всё справедливо»
14 Марта
00:02 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Сборная Ирана – не подарок»
13 Марта
23:56 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Было бы интересно посмотреть на игру сборных России и Китая»
21:15 · Товарищеские матчи
Назначен новый главный тренер сборной Ирана официально
Все новости
Рекомендуем