Бояринцев: «Карпина не стоит критиковать, сейчас он смотрит на резерв сборной»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о товарищеском матче между сборными России и Ирана, который состоялся вчера, 23 марта, и завершился со счётом 1:1.

Эксперт отметил, что многие футболисты российской команды сыграли ниже своих возможностей и призвал не критиковать главного тренера сборной Валерия Карпина.

«Карпина не стоит критиковать, сейчас он смотрит на резерв сборной. Объективно, игра у национальной команды России не получилась», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака. По мнению Бояринцева, на эту игру российская команда выйдет уже в другом составе.