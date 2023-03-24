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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

​Борис Игнатьев рассказал, чего не хватило сборной России

24 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

В четверг сборная России провела товарищеский матч против Ирана на выезде. Игра завершилась со счётом 1:1, оба гола команды провели с пенальти.

Борис Игнатьев, который ранее тренировал сборную России, поделился своими впечатлениями от прошедшего матча.

«Не хватило главного – я ожидал больше агрессии и мобильной игры. Ожидал, что наша команда будет пытаться играть как можно дальше от наших ворот, прессинговать, не давать сопернику пространства, лишать их возможности выстраивать комбинационную игру. Но этого не произошло», - сказал Игнатьев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в воскресенье, 26 марта. Команда Валерия Карпина будет принимать сборную Ирака на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Для российской сборной это будет первая игра на своём поле с ноября 2021 года.

Напомним, что сборная России сейчас не проводит официальные матчи из-за введённый санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
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