​Борис Игнатьев рассказал, чего не хватило сборной России

В четверг сборная России провела товарищеский матч против Ирана на выезде. Игра завершилась со счётом 1:1, оба гола команды провели с пенальти.

Борис Игнатьев, который ранее тренировал сборную России, поделился своими впечатлениями от прошедшего матча.

«Не хватило главного – я ожидал больше агрессии и мобильной игры. Ожидал, что наша команда будет пытаться играть как можно дальше от наших ворот, прессинговать, не давать сопернику пространства, лишать их возможности выстраивать комбинационную игру. Но этого не произошло», - сказал Игнатьев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в воскресенье, 26 марта. Команда Валерия Карпина будет принимать сборную Ирака на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Для российской сборной это будет первая игра на своём поле с ноября 2021 года.

Напомним, что сборная России сейчас не проводит официальные матчи из-за введённый санкций.