Гладилин: «Уровень игроков сборной Ирана выше, чем уровень нашего чемпионата»

Бывший наставник петербургского «Динамо» Валерий Гладилин сравнил уровень иранских и российских футболистов.

«Уровень игроков сборной Ирана выше, чем уровень нашего чемпионата. Здесь ребята себя проявляют, но, столкнувшись с командой, игроки которой выступают в зарубежных чемпионатах, возникли проблемы», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Специалист заявил, что для того, чтобы обыгрывать такие серьёзные команды, как сборная Ирана, игрокам российской сборной необходимо набираться сил и опыта.

В то же время эксперт отметил, что трудности на футбольном поле в Тегеране испытывали даже опытные россияне.