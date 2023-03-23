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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «В сборной России должны быть сильнейшие футболисты страны»

23 Марта 2023 • 16:34 Комментировать
Иран
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РОССИЯ
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Через 2 ч. 31 мин.

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, стоит ли приглашать в сборную России опытных игроков.

Напомним, ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что пока российские команды отстранены от международных турниров, в сборную не будут приглашаться футболисты старше 30 лет.

«Сборная России — это отдельная тема, и она никак не связана с клубной структурой. В любом случае, в национальной команде России должны быть сильнейшие футболисты страны на сегодняшний день», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Сегодня, 23 марта, сборная России проведёт товарищескую встречу с Ираном. Начало — в 20:00 по московскому времени. А в воскресенье, 26 марта, российская команда сыграет с Ираком.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Кобелев
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ИРАН РОССИЯ
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