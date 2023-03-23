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Товарищеские матчи по футболу

Прудников: «Сборную Ирана почти не знаю, но от наших жду победы»

23 Марта 2023 • 02:28 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.25 X 3.30 2 3.55
Через 16 ч. 44 мин.

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников признался, что мало знает об иранской сборной, с которой российской команде предстоит сыграть уже сегодня вечером. Однако Прудников уверен в том, что российская сборная победит.

- Прежде всего, конечно, жду от предстоящей встречи победы нашей сборной и интересной игры. Сложно что‑то конкретное сказать о сборной Ирана. Мало ее знаю, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следить за событиями товарищеского матча между сборными России и Ирана можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.

 

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Сборная России Александр Прудников Сборная Ирана
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ИРАН РОССИЯ
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