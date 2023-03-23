Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными России и Ирана.

«Скучный матч. Без эмоций даже как-то. Честно скажу, смотреть игру особо не хотел. Но включил - решил раз дома, то посмотрю. А потом уже переключать стал канал по ходу матча. Тягомотина какая-то. Страсти в игре не было. Ещё такое ощущение, что вернулся в 90-е. Картинка какая-то непонятная, болельщики есть или нет, не понятно. Но это тоже так складывалось, потому что игра такая.

Многие ещё скажут, что хорошо, что не проиграли. Потому что во втором тайме Иран мог и забить ещё. Стопроцентные моменты у них были. Во втором тайме Иран выглядел лучше. Просто интересно, что мешало нашим играть. Просто играть в удовольствие. Сейчас результат не давит, никуда выходить не надо, ругаться за ошибки сейчас не будут. Выйдете, загоните Иран и забейте им 2-3 - но нет. Но значит такой уровень у нас. Тягомотина в общем», - сказал Мостовой.