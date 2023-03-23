Павлюченко: «Мы же должны понимать, что у нас существует сборная России по футболу»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался о ближайших играх национальной сборной России.

«Конечно, нужны [матчи со сборными Ирана и Ирака], мы же должны понимать, что у нас существует сборная России по футболу. Футболисты же должны стремиться попасть в сборную», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Сегодня, 23 марта, национальная российская команда на выезде в Тегеране проведёт матч с национальной командой Ирана. Начало игры в 20:00.

А уже в ближайшее воскресенье лучшие на данный момент футболисты России прилетят в Санкт-Петербург, чтобы сразиться со сборной Ирака. Начало игры в 18:00.