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Павлюченко: «Мы же должны понимать, что у нас существует сборная России по футболу»

23 Марта 2023 • 00:41 Комментировать
Иран
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РОССИЯ
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Через 18 ч. 0 мин.

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался о ближайших играх национальной сборной России.

«Конечно, нужны [матчи со сборными Ирана и Ирака], мы же должны понимать, что у нас существует сборная России по футболу. Футболисты же должны стремиться попасть в сборную», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Сегодня, 23 марта, национальная российская команда на выезде в Тегеране проведёт матч с национальной командой Ирана. Начало игры в 20:00.

А уже в ближайшее воскресенье лучшие на данный момент футболисты России прилетят в Санкт-Петербург, чтобы сразиться со сборной Ирака. Начало игры в 18:00.

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Роман Павлюченко Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака
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