«Очень жаль, что из за травмы не получилось приехать в сборную России» — Алексей Миранчук

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук высказался о своём отсутствии на сборе национальной российской команды.

«Очень жаль, что из‑за травмы не получилось приехать в сборную. По всем очень соскучился. Хочу пожелать вам удачи в сегодняшней игре против Ирана. Будем болеть за вас», — заявил Миранчук на видео в в телеграм‑канале сборной России.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять ассистов.

Товарищеская встреча между сборными России и Ирана состоится сегодня, 23 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.