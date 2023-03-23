Соболев: «Могли рассчитывать на победу в матче с Ираном»

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался после товарищеской встречи с Ираном (1:1).

«До нашего гола была неплохая игра. Но потом чуть-чуть подсели. Иран неплохо играл. Мы могли на победу рассчитывать. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет» — передает слова Соболева «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Ирана завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты с одиннадцатиметровой отметки. Сам Соболев участие в игре не принимал.

Следующая контрольная встреча команды Валерия Крапина пройдет 26 марта. Соперником станет сборная Ирака. Поединок состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по мск.