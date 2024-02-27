Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в настоящий момент выстукает как ярый противник Суперлиги. При этом в 2020 году аль-Хелаифи работал над созданием подобного продукта с участием европейских клубов. Этот проект имел кодовое название «Бор» в честь известного физика. Вместе с аль-Хелаифи над идеей работал руководитель «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Узнав, что в условиях строгих правил финансового fair play, участники проекта столкнутся с финансовыми ограничениями, от идеи отказались. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Отметим, что проект Суперлиги сейчас поддерживают два главных клуба Испании – «Реал» и «Барселона».