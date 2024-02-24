​Президент Ла Лиги – о Суперлиге: «Проблема не в «Реале», а в Пересе»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал комментарий по поводу Суперлиги Европы. Этот проект поддерживают два главных испанских гранда – «Реал» и «Барселона».

«Проблема не в «Реале», а в Флорентино Пересе и его личном видении. Но с каждым днём появляется всё больше болельщиков «Реала», которым идея Суперлиги не нравится», - рассказал Тебас L’Equipe.

Напомним, что весной 2021 года проект Суперлиги запускали 12 клубов. 9 из них быстро отказались от этой идеи на фоне яростных протестов фанатов. «Ювентус» тоже вышел из Суперлиги, это произошло относительно недавно – прошлым летом.