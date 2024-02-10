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​Дризен – о Суперлиге: «Не хочу, чтобы «Бавария» путешествовала по всему миру, как бродячий цирк»

10 Февраля 2024 • 16:57 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался по поводу проекта Суперлиги.

«Мы не хотим позволить соревнованию – Суперлиге или чему-то ещё – разрушить систему европейского футбола. Я не могу представить турнир, в котором отсутствуют две крупнейшие лиги, поскольку решение Европейского суда не распространятся на Великобританию после её выхода из ЕС, а у Футбольной ассоциации Англии есть чёткий регламент по таким вопросам.

И я не понимаю, откуда возьмутся миллиарды евро при бесплатных трансляциях матчей Суперлиги. Для меня это подозрительно. Они нашли тайник с деньгами? Может, тайник Скруджа Макдака? Даже если бы он был, для нас это не имеет значения. Я не хочу, чтобы «Бавария» путешествовала по всему миру, как бродячий цирк. По моему мнению, Суперлига останется чьей-то несбыточной мечтой», - слова Дризена приводит Bayern & Germany.

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Бавария Суперлига Европы Ян-Кристиан Дризен ещё теги
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